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Факти / Україна

У небі з‘явилось чорне кільце: у Москві пролунав вибух

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У небі з‘явилось чорне кільце: у Москві пролунав вибух

У Москві було чутно гучний вибух, після чого у небі з‘явилось чорне димове кільце.

Про це пишуть ЗМІ.

Про причину вибуху та наслідки поки нічого не відомо.

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Нагадаємо, що 26 березня російські рятувальники усю ніч гасили пожежі на складах у Москві та Омську.

А ввечері 25 березня під Москвою сталося займання в цеху акумуляторів на металургійному заводі Фрегат, який є найбільшим металургійним заводом Російської Федерації.

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