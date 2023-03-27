Березень, 27 в 15:16

У Москві було чутно гучний вибух, після чого у небі з‘явилось чорне димове кільце.

Про це пишуть ЗМІ.

Про причину вибуху та наслідки поки нічого не відомо.

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Нагадаємо, що 26 березня російські рятувальники усю ніч гасили пожежі на складах у Москві та Омську.

А ввечері 25 березня під Москвою сталося займання в цеху акумуляторів на металургійному заводі Фрегат, який є найбільшим металургійним заводом Російської Федерації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 397-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.