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Українські військові завершили навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Тренування на Challenger

Українські екіпажі повертаються до України після завершення навчань на танках Challenger 2 у Великій Британії.

Про це повідомляє The Guardian.

Військові пройшли підготовку, яка включала інструкції щодо командування, водіння та спільної роботи екіпажу на танках Challenger 2, а також ефективного визначення та ураження цілей.

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– Було честю провести цей тренінг для наших українських партнерів. Ми всі були дуже вражені рівнем продемонстрованої компетентності, і ми не сумніваємося, що наші друзі найефективніше використовуватимуть танки Challenger 2 у майбутніх боях, захищаючи свою батьківщину, – сказав лейтенант Джон Стоун, який керував навчаннями.

Українці вирушили до Великої Британії незабаром після того, як у січні Велика Британія оголосила про передання Україні 14 танків Challenger 2.

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Фото: Міноборони Великої Британії

Джерело: The Guardian
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