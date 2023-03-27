Замаскировался под пограничника: мужчина за $6 тыс. переправлял уклонистов за границу

Март, 27 в 17:43

Разоблачен житель Буковины, который замаскировавшись под пограничника, пытался переправить военнообязанных через госграницу.

— По данным следствия, житель приграничной территории наладил незаконную схему получения прибыли от переправки мужчин призывного возраста вне пунктов пропуска через госграницу. За $6 тыс. организовал незаконную переправку в Румынию двух мужчин, которым запрещено покидать территорию Украины, — сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что вместе с сообщником, личность которого следствие устанавливает, обеспечил их трансфер к линии разграничения госграницы, в дальнейшем лично сопровождал лиц к выбранному месту пересечения.

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Мужчину разоблачили пограничники у забора на границе с Румынией, где подозреваемый консультировал мужчин, как попасть на другую сторону границы.

Ему сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).