Замаскувався під прикордонника: чоловік за $6 тис. переправляв ухилянтів за кордон

Березень, 27 в 17:43

Викрито жителя Буковини, який, замаскувавшись під прикордонника, намагався переправити військовозобов’язаних через держкордон.

– За даними слідства, житель прикордоння налагодив незаконну схему одержання прибутку від переправлення чоловіків призовного віку поза пунктами пропуску через держкордон. За $6 тис. організував незаконне переправлення до Румунії двох чоловіків, яким заборонено покидати територію України, – повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що разом зі спільником, особу якого слідство встановлює, забезпечив їхній трансфер до лінії розмежування держкордону, надалі особисто супроводжував осіб до обраного місця перетину.

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Чоловіка викрили прикордонники поблизу огорожі на кордоні з Румунією, де підозрюваний консультував чоловіків, як потрапити на інший бік кордону.

Йому повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).