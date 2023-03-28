Будущее евроатлантической безопасности решается на поле боя: Кулеба о вступлении Украины в ЕС и НАТО
Вступление Украины в ЕС и НАТО станет гарантией безопасности для Европы на десятилетия.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-выступления на министерском мероприятии Адриатической хартии.
Кулеба отметил, что сегодня Украина является донором безопасности для всего евроатлантического сообщества.
Благодаря военной поддержке партнеров украинцы сдерживают Россию, которая является наиболее деструктивной и агрессивной силой в современной истории.
— Реальность заключается в том, что вступление Украины в НАТО — в интересах как нашего государства, так и самого блока. Украинская сила, стойкость и храбрость станут весомым вкладом в коллективную безопасность, так же как большое, закаленное в бою и взаимосовместимое с армиями союзников украинское войско, — заявил глава МИД.
Министр выразил надежду, что нынешний саммит НАТО в Вильнюсе примет четкое решение о том, что блок хочет видеть Украину в своем составе.
— Вступление Украины в ЕС и НАТО завершит переформатирование глобальной архитектуры безопасности и будет гарантировать безопасность европейского континента на десятилетия вперед, — отметил он.
Также Кулеба поблагодарил партнеров за военную помощь и призвал сфокусироваться на увеличении и ускорении поддержки, поскольку от этого зависят сроки завершения войны.