Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Будущее евроатлантической безопасности решается на поле боя: Кулеба о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Валентина Чорна, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Вступление Украины в ЕС и НАТО станет гарантией безопасности для Европы на десятилетия.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-выступления на министерском мероприятии Адриатической хартии.

Кулеба отметил, что сегодня Украина является донором безопасности для всего евроатлантического сообщества.

Сейчас смотрят

Благодаря военной поддержке партнеров украинцы сдерживают Россию, которая является наиболее деструктивной и агрессивной силой в современной истории.

— Реальность заключается в том, что вступление Украины в НАТО — в интересах как нашего государства, так и самого блока. Украинская сила, стойкость и храбрость станут весомым вкладом в коллективную безопасность, так же как большое, закаленное в бою и взаимосовместимое с армиями союзников украинское войско, — заявил глава МИД.

Министр выразил надежду, что нынешний саммит НАТО в Вильнюсе примет четкое решение о том, что блок хочет видеть Украину в своем составе.

— Вступление Украины в ЕС и НАТО завершит переформатирование глобальной архитектуры безопасности и будет гарантировать безопасность европейского континента на десятилетия вперед, — отметил он.

Также Кулеба поблагодарил партнеров за военную помощь и призвал сфокусироваться на увеличении и ускорении поддержки, поскольку от этого зависят сроки завершения войны.

Читайте
ЮАР не сможет дерзко проигнорировать решение МУС по ордеру на арест Путина — Дмитрий Кулеба

Источник: МИД
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка