Март, 25 в 0:53

Решение Международного уголовного суда относительно ордера на арест российского президента Владимира Путина вызовет дипломатическую борьбу за уважение к Римскому статуту.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Instagram во время разговора с ведущим ICTV Вадимом Карпьяком.

— Сейчас начнется большая закулисная дипломатическая битва за уважение к Римскому статуту. Здесь же вопрос уже даже не в Путине или Украине, а в том, что если будут откровенно пренебрегать ордером МУС, то это развалит МУС, — сказал Кулеба.

По словам Дмитрия Кулебы, МУС заинтересован в соблюдении актов Римского статута, странами, которые его подписали. Кроме того, государства, которые являются подписантами Римского статута и сторонниками МУС, присоединятся к борьбе за обеспечение выполнения ордера.

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— Ясно, что ЮАР не откажется от визита Путина, потому что это их союзник. Но, проигнорировать, я не думаю, что ЮАР сможет откровенно и дерзко его проигнорировать… Лучше бороться с попытками не выполнить ордер, чем бороться за то, чтобы такой ордер был выдан, — сказал Кулеба.

На прошлой неделе Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его, как и российского детского омбудсмена, подозревают в военных преступлениях, совершенных при незаконной депортации и перемещении населения, в том числе детей, с захваченных территорий Украины.

Президента России могут задержать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут МУС.

Впрочем, Венгрия уже заявила, что ордер МУС на арест Путина не имеет обязательной силы для Будапешта.

В свою очередь Германия, Бразилия, Австрия и Армения обязались следовать международному праву в вопросе задержания главы Кремля.