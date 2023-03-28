Март, 28 в 9:18

Российские оккупанты продолжают усиливать режимные меры на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили 28 марта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По данным украинской стороны, в последнее время заметна тенденция к ограничению свободного передвижения граждан Украины между населенными пунктами.

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– В частности, в Горловском районе Донецкой области, а также в Каховском районе Херсонской области в отдельные населенные пункты невозможно попасть без местной регистрации, – отмечают в Генштабе ВСУ.

Напомним, что в Бердянске Запорожской области российская оккупационная так называемая администрация отдала приказ местным жителям до 1 апреля получить в городской комендатуре пропуска для перемещения временно захваченными территориями региона.

Сделать это смогут только те, кто успешно пройдет фильтрацию.

Пропуска будут выдаваться отдельно на людей и транспортные средства.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 398-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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