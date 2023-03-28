Окупанти закрили вхід до окремих населених пунктів для людей без реєстрації – Генштаб
Російські окупанти продовжують посилювати режимні заходи на тимчасово окупованих територіях.
Про це 28 березня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
За даними української сторони, останнім часом помітно тенденцію до обмеження вільного пересування громадян України між населеними пунктами.
– Зокрема, у Горлівському районі Донецької області, а також у Каховському районі Херсонської області до окремих населених пунктів неможливо потрапити без місцевої реєстрації, – зазначають у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що в Бердянську Запорізької області російська окупаційна так звана адміністрація наказала місцевим жителям до 1 квітня отримати в міській комендатурі перепустки для переміщення тимчасово захопленими територіями регіону.
Зробити це зможуть лише ті, хто “успішно” пройде фільтрацію.
Перепустки видаватимуться окремо на людей та на транспортні засоби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 398-му добу.
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