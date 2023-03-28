Окупанти закрили вхід до окремих населених пунктів для людей без реєстрації – Генштаб

Березень, 28 в 9:18

Російські окупанти продовжують посилювати режимні заходи на тимчасово окупованих територіях.

Про це 28 березня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними української сторони, останнім часом помітно тенденцію до обмеження вільного пересування громадян України між населеними пунктами.

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– Зокрема, у Горлівському районі Донецької області, а також у Каховському районі Херсонської області до окремих населених пунктів неможливо потрапити без місцевої реєстрації, – зазначають у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що в Бердянську Запорізької області російська окупаційна так звана адміністрація наказала місцевим жителям до 1 квітня отримати в міській комендатурі перепустки для переміщення тимчасово захопленими територіями регіону.

Зробити це зможуть лише ті, хто “успішно” пройде фільтрацію.

Перепустки видаватимуться окремо на людей та на транспортні засоби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 398-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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