Первые три ударные роты БПЛА уже укомплектованы и готовы к бою — Федоров

Март, 28 в 18:40

В Украине уже укомплектовали необходимым оборудованием бойцов первых трех ударных рот БПЛА, они полностью готовы к бою.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

– Сегодня первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою. Вместе с партнерами полностью их укомплектовали. Передали пикапы, ударные коптеры и Старлинки. Все беспилотники украинского производства. Оборудование для ударных рот Армии дронов приобрели частные доноры, – написал он.

Федоров отметил, что беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии, в частности, наводить артиллерию, помогут воинам быть максимально эффективными во время городских боев.

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— Пикапы пригодятся для рейдов мобильных групп в тыл врага, доставки грузов и эвакуации раненых. Старлинки – бесперебойная связь на поле боя. Все это – наше конкурентное преимущество над россиянами, – добавил министр.

Фото: Михаил Федоров