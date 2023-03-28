Перші три ударні роти БПЛА вже укомплектовані та готові до бою – Федоров

Березень, 28 в 18:40

В Україні вже укоплектували необхідним обладнанням бійців перших трьох ударних рот БПЛА, вони повністю готові до бою.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Сьогодні перші три ударні роти БПЛА вже готові до бою. Разом з партнерами повністю їх укомплектували. Передали пікапи, ударні коптери та Старлінки. Усі безпілотники українського виробництва. Обладнання для ударних рот Армії дронів придбали приватні донори, – написав він.

Федоров зазначив, що безпілотники виконуватимуть розвідувальні й ударні місії, зокрема наводитимуть артилерію, допоможуть воїнам бути максимально ефективними під час міських боїв.

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– Пікапи знадобляться для рейдів мобільних груп у тил ворога, доставки вантажів та евакуації поранених. Старлінки – безперебійний зв’язок на полі бою. Усе це – наша конкурентна перевага над росіянами, – додав міністр.

Фото: Михайло Федоров