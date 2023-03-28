Март, 28 в 12:15

На ситуации на Кинбурнской косе сказывается не только штормовая погода. Достаточно мощное влияние там имеет и боевая работа украинских защитников.

Об этом в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку во время эфира телемарафона Єдині новини сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

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Благодаря этому, говорит Наталья Гуменюк, уже трое суток подряд нет обстрелов в сторону Днепро-Бугского лимана.

Такой результат, в частности, обусловлен тем, что у оккупантов нет возможности поставлять боеприпасы после ликвидации полевого склада боеприпасов.

Не могут россияне также подтянуть технику и даже минометное вооружение после того, как ВСУ уничтожили боевые позиции врага.

Не могут россияне прибегнуть и к такому свободному передвижению, которого бы им хотелось, и из-за штормовой погоды.

– Поэтому работаем вместе с силами природы и продолжаем освобождать наши территории, – подытожила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

Напомним, что уже не впервые в районе Кинбурнской косы Николаевской области нет обстрелов.

На это влияет прицельная работа Сил обороны Украины.

После этого россиянам приходится оттягивать огневые позиции из той части косы, откуда они наносят удары.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 398-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Николаевский областной совет