Робота з силами природи: три доби немає обстрілів у бік Дніпровсько-Бузького лиману

Березень, 28 в 12:15

На ситуації на Кінбурнській косі позначається не тільки штормова погода. Досить потужний вплив там має і бойова робота українських захисників.

Про це в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку під час ефіру телемарафону Єдині новини повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

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Завдяки цьому, каже Наталія Гуменюк, уже три доби поспіль немає обстрілів у бік Дніпровсько-Бузького лиману.

Такий результат, зокрема, зумовлений тим, що в окупантів немає можливості постачати боєприпаси після ліквідації польового складу боєприпасів.

Не спроможні росіяни також підтягти техніку і навіть мінометне озброєння після того, як ЗСУ знищили бойові позиції ворога.

Не можуть росіяни вдатися й до такого вільного пересування, якого б їм хотілося, і через штормову погоду.

– Тому працюємо разом із силами природи та продовжуємо звільняти наші території, – підсумувала керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Нагадаємо, що вже не вперше в районі Кінбурнської коси, що в Миколаївській області, немає обстрілів.

На це, зокрема, впливає прицільна робота Сил оборони України.

Після цього росіянам доводиться відтягувати вогневі позиції з тієї частини коси, звідки вони завдають ударів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 398-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Миколаївська обласна рада