Украина уже получила от Португалии три танка Leopard 2

Март, 28 в 13:49

Португалия передала Украине три танка Leopard 2A6.

Об этом сообщило Министерство обороны Португалии.

— Три танка Leopard 2A6, обещанные Португалией, уже в Украине. Португалия продолжает поддерживать украинское сопротивление незаконному вторжению России, — говорится в сообщении.

Já estão na #Ucrânia???????? os 3 carros de combate #Leopard 2A6 doados por #Portugal????????, entregues conforme definido com os nossos parceiros. Portugal continua a apoiar a resistência ucraniana contra a ilegal invasão da Rússia????????. pic.twitter.com/fHmf4e3IyL Сейчас смотрят — Defesa Nacional (@defesa_pt) March 27, 2023

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников показал новую технику, которую ВСУ уже получили от западных партнеров. Речь идет о британских танках Challenger 2, американских боевых машинах Stryker и Cougar, а также немецких БМП Marder.