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Факты / Світ

Украина уже получила от Португалии три танка Leopard 2

Бедрак Виктория, редактор ленты
Leopard-2
Фото: Getty Images

Португалия передала Украине три танка Leopard 2A6.

Об этом сообщило Министерство обороны Португалии.

— Три танка Leopard 2A6, обещанные Португалией, уже в Украине. Португалия продолжает поддерживать украинское сопротивление незаконному вторжению России, — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников показал новую технику, которую ВСУ уже получили от западных партнеров. Речь идет о британских танках Challenger 2, американских боевых машинах Stryker и Cougar, а также немецких БМП Marder.

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