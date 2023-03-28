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Факти / Світ

Україна вже отримала від Португалії три танки Leopard 2

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Leopard-2
Фото: Getty Images

Португалія передала Україні три танки Leopard 2A6.

Про це повідомило Міністерство оборони Португалії.

– Три танки Leopard 2A6, обіцяні Португалією, вже в Україні. Португалія продовжує підтримувати український опір незаконному вторгненню Росії, – йдеться у повідомленні.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков показав нову техніку, яку ЗСУ вже отримали від західних партнерів. Йдеться про британські танки Challenger 2, американські БТР Stryker та Cougar, а також німецькі БМП Marder.

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