Україна вже отримала від Португалії три танки Leopard 2

Березень, 28 в 13:49

Португалія передала Україні три танки Leopard 2A6.

Про це повідомило Міністерство оборони Португалії.

– Три танки Leopard 2A6, обіцяні Португалією, вже в Україні. Португалія продовжує підтримувати український опір незаконному вторгненню Росії, – йдеться у повідомленні.

Já estão na #Ucrânia???????? os 3 carros de combate #Leopard 2A6 doados por #Portugal????????, entregues conforme definido com os nossos parceiros. Portugal continua a apoiar a resistência ucraniana contra a ilegal invasão da Rússia????????. pic.twitter.com/fHmf4e3IyL Зараз дивляться — Defesa Nacional (@defesa_pt) March 27, 2023

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков показав нову техніку, яку ЗСУ вже отримали від західних партнерів. Йдеться про британські танки Challenger 2, американські БТР Stryker та Cougar, а також німецькі БМП Marder.