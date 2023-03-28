Укрзализныця назначила дополнительные поезда на весенние праздники

Март, 28 в 16:00

К Пасхе и майским праздникам Укрзализныця назначила курсирование ряда дополнительных поездов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, дополнительно назначены следующие рейсы из Киева:

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В Одессу и обратно поезд №115/116 отправится 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 07:19, из Одессы в 10:23.

Во Львов и назад поезд №191/192 совершит рейсы 1, 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 07:47, со Львова в 11:40.

В Кривой Рог и обратно поезд №175/176 отправится 2, 9 и 15 апреля. Отправление из Киева в 06:18, из Кривого Рога в 11:57.

В Днепр и обратно поезд №179/180 совершит рейсы 2, 9 и 15 апреля. Отправление из Киева в 07:34, из Днепра в 11:00.

В Ковель и назад поезд №197/198 отправится 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 06:27, из Ковеля в 11:45.

В Харьков и обратно поезд №163/164 совершит рейс 2 мая. Отправление из Киева в 08:01, из Харькова в 11:27.

Также поезд №167/168 соединит Львов с Одессой и наоборот 1, 2, 9, 15, 17 апреля. Отправление со Львова в 08:50, из Одессы в 10:14.

Указано, что билеты уже доступны онлайн: в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте, а также в кассах вокзалов.

Ранее Укрзализныця внесла изменения в правила возврата билетов, теперь пассажиры имеют возможность вернуть полную стоимость билета, даже после отправления поезда.

Источник: Укрзализныця