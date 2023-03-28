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Факти / Україна

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на весняні свята

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
поїзд київ-бориспіль

До Великодня й травневих свят Укрзалізниця запровадила курсування низки додаткових поїздів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, додатково призначено такі рейси з Києва:

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  • До Одеси та зворотно поїзд №115/116 вирушить 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:19, з Одеси о 10:23.
  • До Львова й назад поїзд №191/192 здійснить рейси 1, 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:47, зі Львова об 11:40.
  • До Кривого Рогу та зворотно поїзд №175/176 вирушить 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 06:18, з Кривого Рогу о 11:57.
  • До Дніпра та зворотно поїзд №179/180 здійснить рейси 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 07:34, з Дніпра об 11:00.
  • До Ковеля й назад поїзд №197/198 вирушить 15 і 17 квітня. Відправлення з Києва о 06:27, з Ковеля об 11:45.
  • До Харкова та зворотно поїзд №163/164 здійснить рейс 2 травня. Відправлення з Києва о 08:01, з Харкова об 11:27.

Також поїзд №167/168 сполучить Львів з Одесою й навпаки 1, 2, 9, 15, 17 квітня. Відправлення зі Львова о 08:50, з Одеси о 10:14.

Зазначено, що квитки вже доступні онлайн: у застосунку Укрзалізниці, у чатботі та на сайті, а також у касах вокзалів.

Раніше Укрзалізниця внесла зміни до правил  повернення квитків, тепер пасажири мають можливість повернути повну вартість квитка, навіть після відправлення потяга. 

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Джерело: Укрзалізниця

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