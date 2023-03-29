Март, 28 в 22:21

Прочные позиции по всей границе Сумской области с Россией являются следствием прочности конкретных украинцев.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам 28 марта.

Он рассказал, что вернулся из Сумской области, где был в Ахтырке, Тростянце и Сумах, на позициях украинских пограничников.

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— Впечатления — особые. Регион — рядом с врагом. Угроза — постоянная. Обстрелы нашего приграничья постоянные. Но жизнь, наши люди очевидно сильнее любых страхов. Восстановление продолжается, бизнес постепенно возвращается, люди восстанавливают жизнь, — сказал он.

Президент напомнил, что передал Ахтырке специальную награду города-героя.

— Города, который своим сопротивлением помог спасти Восточную и Центральную Украину. Поздравил Тростянец с годовщиной освобождения от оккупанта, — добавил украинский лидер.

Владимир Зеленский также провел совещание с представителями местной власти и Сумщины, и Черниговщины.

— Есть вопросы, которые требуют решения. Будут решены, — коротко сказал он.

Кроме того, украинский президент провел совещание с командующими, которые отвечают непосредственно за защиту Сумщины и Черниговщины.

— Особый разговор — с главой пограничной службы. О защите Сумщины и других наших областей, об усилении пограничников, которые вместе со всеми силами обороны воюют на передовой, — добавил президент.

Зеленский отдельно отметил украинских воинов Луганского, Краматорского и Донецкого пограничных отрядов, которые результативно уничтожают врага на Бахмутском, на Лиманском, на Авдеевском направлениях.

Президент также поблагодарил Сумской пограничный отряд, поскольку именно их сегодня посетил.

— Имел честь пообщаться, поддержать. Крепкие позиции по всей границе с государством-террористом — это следствие прочности конкретных наших людей, которые готовы в любой момент защищать границу, — добавил он.

Украинский лидер вспомнил и о решении парламента Франции, который признал Голодомор геноцидом украинского народа.

— Хочу поблагодарить каждого и каждую, кто по зову своего сердца в разных странах, на разных площадках, разными словами, но одинаково честно и сильно напоминает миру, что российская агрессия может закончиться значительно быстрее, чем об этом иногда говорят. Быстрее, если мир будет быстрее, если мир будет решительнее, — сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что разрушенные украинские города и села вдоль границы государства-террориста, а также постоянный шантаж России и угрозы уничтожить жизнь еще и в других странах — все это достаточные причины, чтобы давить и бороться, чтобы не искать компромиссов и “заботиться о ценностях мира реально”.