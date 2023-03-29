Березень, 28 в 22:21

Міцні позиції по всьому кордону Сумської області з Росією є наслідком міцності конкретних українців.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками 28 березня.

Він розповів, що повернувся з Сумської області, де був в Охтирці, Тростянці та Сумах, на позиціях українських прикордонників.

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– Враження – особливі. Регіон – поруч із ворогом. Загроза – постійна. Обстріли нашого прикордоння постійні. Але життя й наші люди, очевидно, сильніші за будь-які страхи. Відновлення триває, бізнес поступово повертається, люди відбудовують життя, – сказав він.

Президент нагадав, що передав Охтирці спеціальну відзнаку міста-героя.

– Міста, яке своїм опором допомогло врятувати Східну й Центральну Україну. Привітав Тростянець із річницею звільнення від окупанта, – додав український лідер.

Володимир Зеленський також провів нараду з представниками місцевої влади і Сумщини, й Чернігівщини.

– Є питання, які потребують розв’язання. Будуть розв’язані, – коротко сказав він.

Крім того, український президент провів нараду з командувачами, які відповідають безпосередньо за захист Сумщини й Чернігівщини.

– Особлива розмова – з головою прикордонної служби. Про захист Сумщини та інших наших областей, про посилення прикордонників, які разом з усіма силами оборони воюють на передовій, – додав президент.

Зеленський окремо відзначив українських воїнів Луганського, Краматорського й Донецького прикордонних загонів, які результативно нищать ворога на Бахмутському, на Лиманському, на Авдіївському напрямках.

Президент також подякував Сумському прикордонному загону, оскільки саме їх сьогодні відвідав.

– Мав честь поспілкуватися, підтримати. Міцні позиції по всьому кордону з державою-терористом – це наслідок міцності конкретних наших людей, які готові будь-якої миті захищати кордон, – додав він.

Український лідер згадав і про рішення парламенту Франції, який визнав Голодомор геноцидом українського народу.

– Хочу подякувати кожному й кожній, хто за покликом свого серця у різних країнах, на різних майданчиках, різними словами, але однаково чесно та сильно нагадує світу, що російська агресія може закінчитися значно швидше, ніж про це іноді говорять. Швидше, якщо світ буде швидшим, якщо світ буде рішучішим, – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що зруйновані українські міста й села вздовж кордону держави-терориста, а також постійний шантаж Росії й погрози знищити життя ще й в інших країнах – усе це достатні причини, щоб тиснути й боротися, щоб не шукати компромісів і “дбати про цінності світу реально”.