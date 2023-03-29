Испания передаст Украине первые шесть Leopard 2 после Пасхи — El Pais

Март, 29 в 12:28

Испания отправит в Украину первые шесть танков Leopard 2A после Пасхи, то есть после 9 апреля, поскольку християне западного обряда празднуют Светлое Христово Воскресение в этом году на неделю раньше православных.

Об этом пишет испанская газета El Pais со ссылкой на источники в правительстве.

Эту технику уже отремонтировали на заводе Santa Bárbara Sistemas в Севилье, и на этой неделе на танках проводятся учения по стрельбе на маневренном полигоне Серро Муриано в Кордове.

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После прохождения боевой аттестации они будут доставлены морем в Польшу.

В Минобороны Испании 15 марта заявили, что в ближайшее время передадут Украине шесть танков Leopard 2A 4. Позже к ним добавится вторая партия из четырех других единиц.

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Источник: El Pais