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Факти / Україна

Іспанія передасть Україні перші шість Leopard 2 після Великодня – El Pais

Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Leopard 2A4
Фото: Getty Images

Іспанія відправить в Україну перші шість танків Leopard 2A після Великодня, тобто після 9 квітня, оскільки християни західного обряду святкують Світле Христове Воскресіння цього року на тиждень раніше за православних.

Про це пише іспанська газета El Pais з посиланням на джерела в уряді.

Цю техніку вже відремонтували на заводі Santa Bárbara Sistemas у Севільї, і цього тижня на танках проводять навчання зі стрільби на маневренному полігоні Серро Муріано в Кордові.

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Після проходження бойової атестації вони будуть доставлені морем до Польщі.

У Міноборони Іспанії 15 березня заявили, що найближчим часом передадуть Україні шість танків Leopard 2A 4. Пізніше до них додасться друга партія з чотирьох інших одиниць.

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Джерело: El Pais 

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