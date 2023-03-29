Нас тысячи полторы здесь приехало: оккупанты о попытках РФ устроить провокации на белорусской границе

Март, 29 в 18:11

Военные РФ пытаются устроить провокации на украинско-белорусской границе.

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ.

В нем военный РФ, “гастролирующий” вдоль нашей границы, рассказывает об этом своему знакомому.

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– мы в одном городе (в Беларуси. — Ред.). Тут тоже мутки мутят… Ездят на провокации, на всякую х*йню… Короче, с этой стороны провоцируют хо*лов, чтобы они, типа, на Беларусь напали… Ну, чтобы подключились, наверное. Нас тысячи полторы здесь приехало, – рассказывает он.

На что его собеседник, который в это время воюет на Донецком направлении и ожидает, что подразделение товарища перекинут на помощь именно сюда, это опровергает:

– …опять переезжаем с места на место. Каждый день переезд! По всей Беларуси уже побывали. Мы были в одном городе, сейчас на границе с Польшей переехали. Возле Польши.

В СБУ отмечают, что подобные действия свидетельствуют о том, что РФ не прекращает попыток втянуть Беларусь непосредственно в войну против Украины и делает это любыми способами.