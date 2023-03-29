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Факти / Україна

Нас тисячі півтори тут приїхало: окупанти про спроби РФ влаштувати провокації на білоруському кордоні

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
російські окупанти
Фото: Getty Images

Військові РФ намагаються влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні.

Про це свідчить нове перехоплення СБУ.

У ньому військовий РФ, який “гастролює” вздовж нашого кордону, розповідає про це своєму знайомому.

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– …ми в одному місті (у Білорусі. – Ред.). Тут теж мутки каламутять… Їздять на провокації, на всяку х*йню… Коротше, з цього боку провокують хо*лів, щоб вони, типу, на Білорусь напали… Ну, щоб підключилися, напевно. Нас тисячі півтори тут приїхало, – розповідає він.

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На що його співрозмовник, який у цей час воює на Донецькому напрямку і чекає, що підрозділ товариша перекинуть на підмогу саме сюди, це спростовує:

– … знову переїжджаємо з місця на місце. Щодня переїзд! По всій Білорусі вже побували. Ми були в одному місті, зараз на кордоні із Польщею переїхали. Біля Польщі.

У СБУ зазначають, що такі дії свідчать про те, що РФ не припиняє спроб втягнути Білорусь безпосередньо у війну проти України і робить це у будь-який спосіб.

Джерело: СБУ
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