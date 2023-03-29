Март, 29 в 19:11

Российские оккупанты имели частичный успех во время штурмовых действий в направлении Бахмута.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины за вечер 29 марта.

Украинские военные сообщили, что противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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— В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Подразделения Сил обороны Украины отразили 48 атак противника на указанных направлениях, — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, имеет частичный успех.

В то же время украинские защитники держат город, отражают многочисленные атаки противника, отметили военные.

— В течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки Донецкой области. Обстрелял Миньковку, Орехово-Васильевку, Бахмут, Часов Яр и Торецк Донецкой области, — говорится в сообщении.

Кроме того, на Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка, успеха не имели.

По данным военных, враг совершил обстрелы населенных пунктов, в частности: Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой области.

В Генштабе добавили, что на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Выемки. Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов на Купянском и Лиманском направлениях. Среди них — Колодезное, Двуречная, Западное, Петропавловка, Купянск, Кисловка и Каменка Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Белогоровка Луганской области, а также Колодязи, Спирное и Северск в Донецкой области.

В частности, на Шахтерском направлении враг в течение суток совершил обстрелы в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка в Донецкой области.

В Генштабе ВСУ напомнили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, продолжает применять тактику террора против мирного населения.

— Сегодня, в результате авиационного удара по инфраструктуре города Берислав Херсонской области, получили ранения гражданские люди, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Украинские военные сообщили, что в Армянском и Джанкойском районах временно оккупированной территории АР Крым противник продолжает строительство фортификационных сооружений и окопов. К выполнению работ оккупанты активно привлекают гражданское население.