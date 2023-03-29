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Факти / Україна

Окупанти продовжують штурмувати Бахмут, мають частковий успіх – Генштаб

Ілля Нежигай, редактор стрічки
ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти мали частковий успіх під час штурмових дій в напрямку Бахмута.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України за вечір 29 березня.

Українські військові повідомили, що противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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– В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. Підрозділи Сил оборони України відбили 48 атак противника на зазначених напрямках, – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, має частковий успіх.

Водночас українські захисники тримають місто, відбивають численні атаки противника, зазначили військові.

– Протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Обстріляв Міньківку, Оріхово-Василівку, Бахмут, Часів Яр і Торецьк Донецької області, – йдеться у повідомленні.

Крім того, на Авдіївському та Мар’їнському напрямках окупанти вели наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар’їнка, успіху не мали.

За даними військових, ворог здійснив обстріли населених пунктів, зокрема: Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Карлівка, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Новомихайлівка Донецької області.

У Генштабі додали, що на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Виїмки. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів на Куп’янському та Лиманському напрямках. Серед них – Колодязне, Дворічна, Западне, Петропавлівка, Куп’янськ, Кислівка та Кам’янка Харківської області; Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Спірне та Сіверськ на Донеччині.

Зокрема, на Шахтарському напрямку ворог протягом доби здійснив обстріли в районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка на Донеччині.

У Генштабі ЗСУ нагадали, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.

– Сьогодні, внаслідок авіаційного удару по інфраструктурі міста Берислав Херсонської області, зазнали поранення цивільні люди, пошкоджено приватні будинки й об’єкти цивільної інфраструктури, – йдеться у повідомленні.

Українські військові повідомили, що в Армянському та Джанкойському районах тимчасово окупованої території АР Крим противник продовжує будівництво фортифікаційних споруд та окопів. До виконання робіт окупанти активно залучають цивільне населення.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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