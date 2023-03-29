Начинается обратный отсчет ко дню Х. В Украину уже прибыли десятки танков и БМП — Bild

Март, 29 в 16:07

На выходных в Украину прибыли “десятки” немецких танков Leopard 2 и БМП Marder.

Об этом пишет Bild со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, речь идет о поставке “до 21 танка Leopard 2А6 и до 40 боевых машин пехоты Marder”.

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Перед тем как получить технику, украинские экипажи на протяжении шести недель учились в Германии.

В Bild отметили, что ранее Украина уже получила 14 британских танков Challenger 2 и первую партию из 90 американских БТР Stryker.

Издание также указывает, что в ближайшее время ВСУ получат более 100 американских БМП Bradley, 50 шведских боевых машин CV90 и 40 французских бронированных разведывательных машин AMX-10RC.

– Военные эксперты соглашаются, что начинается обратный отсчет ко дню Х. Дню, когда могущественная украинская армия, оснащенная современными западными системами оружия, начнет отвоевывать свою страну у российских оккупантов, – говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украине идет подготовка к весеннему контрнаступлению, которое должно начаться в течение апреля-мая. Сроки наступательных действий также связаны с погодными условиями.