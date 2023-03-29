С начала полномасштабной войны в Украине погибли или получили ранения 220 тыс. оккупантов – Минобороны Британии

Март, 29 в 15:19

Более 220 тысяч российских военнослужащих погибли или получили ранения после начала полномасштабного вторжения войск РФ на территории Украины.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, ссылаясь на последнюю оценку США, сообщает британская газета The Guardian.

– По последним оценкам США, количество погибших и раненых в Украине составляет более 220 000 человек, – сказал министр обороны Великобритании на прессбрифинге со своим шведским коллегой, находящимся с визитом в Лондоне.

Напомним, только за минувшие сутки, 28 марта, Вооруженные силы Украины уничтожили 610 захватчиков.

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Силы обороны сожгли семь танков, шесть артиллерийских систем, пять единиц автомобильной техники и автоцистерн, одну единицу реактивных систем залпового огня и столько же единиц специальной техники.