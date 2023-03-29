Починається зворотний відлік до дня Х. В Україну вже прибули десятки танків і БМП – Bild

Березень, 29 в 16:07

На вихідних в Україну прибули “десятки” німецьких танків Leopard 2 і БМП Marder.

Про це пише Bild з посиланням на власні джерела.

За даними видання, йдеться про поставку “до 21 танка Leopard 2А6 і до 40 бойових машин піхоти Marder”.

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Перед тим як отримати техніку українські екіпажі впродовж шести тижнів навчались в Німеччині.

У Bild зазначили, що раніше Україна вже отримала 14 британських танків Challenger 2 і першу партію з 90 американських БТР Stryker.

Видання також вказує, що найближчим часом ЗСУ отримають понад 100 американських БМП Bradley, 50 шведських бойових машин CV90 і 40 французьких броньованих розвідувальних машин AMX-10RC.

– Військові експерти погоджуються, що починається зворотний відлік до дня Х. Дня, коли могутня українська армія, оснащена сучасними західними системами зброї, почне відвойовувати свою країну у російських окупантів, – йдеться у повідомленні.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні йде підготовка до весняного контрнаступу, який має розпочатись протягом квітня-травня. Терміни наступальних дій також пов’язані з погодними умовами.