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Факты / Україна

Еще один сбитый самолет и более 172 тыс. уничтоженных оккупантов: потери РФ на 29 марта

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

На 399-е сутки полномасштабной войны украинские защитники ликвидировали уже 172 340 оккупантов.

Только накануне Вооруженные силы Украины уничтожили 610 захватчиков.

Потери РФ на 29 марта 2023

  • личного состава – около 172 340 (+610),
  • танков ‒ 3 609 (+7),
  • боевых бронированных машин ‒ 6 966,
  • артиллерийских систем – 2 659 (+6),
  • реактивных систем залпового огня – 526 (+1),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 277,
  • самолетов – 306 (+1),
  • вертолетов – 291,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 239 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 911,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 507 (+5),
  • специальной техники – 288 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 399-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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