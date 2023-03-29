Еще один сбитый самолет и более 172 тыс. уничтоженных оккупантов: потери РФ на 29 марта
Фото: Генштаб ВСУ
На 399-е сутки полномасштабной войны украинские защитники ликвидировали уже 172 340 оккупантов.
Только накануне Вооруженные силы Украины уничтожили 610 захватчиков.
Потери РФ на 29 марта 2023
- личного состава – около 172 340 (+610),
- танков ‒ 3 609 (+7),
- боевых бронированных машин ‒ 6 966,
- артиллерийских систем – 2 659 (+6),
- реактивных систем залпового огня – 526 (+1),
- средств противовоздушной обороны ‒ 277,
- самолетов – 306 (+1),
- вертолетов – 291,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 239 (+4),
- крылатых ракет ‒ 911,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 507 (+5),
- специальной техники – 288 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 399-е сутки.
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