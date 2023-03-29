Март, 29 в 8:54

На 399-е сутки полномасштабной войны украинские защитники ликвидировали уже 172 340 оккупантов.

Только накануне Вооруженные силы Украины уничтожили 610 захватчиков.

Потери РФ на 29 марта 2023

личного состава – около 172 340 (+610),

танков ‒ 3 609 (+7),

боевых бронированных машин ‒ 6 966,

артиллерийских систем – 2 659 (+6),

реактивных систем залпового огня – 526 (+1),

средств противовоздушной обороны ‒ 277,

самолетов – 306 (+1),

вертолетов – 291,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 239 (+4),

крылатых ракет ‒ 911,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 507 (+5),

специальной техники – 288 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 399-е сутки.

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