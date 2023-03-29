Березень, 29 в 8:54

На 399-ту добу повномасштабної війни українські захисники ліквідували вже 172 340 окупантів.

Лише напередодні Збройні сили України знищили 610 загарбників.

28 березня Сили оборони спалили сім танків, шість артилерійських систем, п’ять одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, одну одиницю реактивних систем залпового вогню та стільки ж одиниць спеціальної техніки.

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У небі над Україною ЗСУ приземлили ворожий літак Су-24М та чотири безпілотники.

Втрати РФ на 29 березня 2023

особового складу ‒ близько 172 340 (+610),

танків ‒ 3 609 (+7),

бойових броньованих машин ‒ 6 966,

артилерійських систем – 2 659 (+6),

реактивних систем залпового вогню – 526 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 277,

літаків – 306 (+1),

гелікоптерів – 291,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 239 (+4),

крилатих ракет ‒ 911,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 507 (+5),

спеціальної техніки ‒ 288 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 399-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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