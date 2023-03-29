Март, 29 в 12:35

Сегодня, 29 марта Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата должна покинуть Киево-Печерскую лавру.

С самого утра возле святыни собираются сотни верующих. Там продолжается последняя служба УПЦ МП.

На месте работает съемочная группа Фактов ICTV. По словам корреспондента Василия Сафьянюка, по состоянию на 11:30 в храме звучит молитва. Возле храма проходит исповедь, после чего верующим дают выпить святой воды.

Сейчас смотрят

– Несколько сотен верующих пришли на молитву в нижнюю лавру. Ситуация спокойная, ни споров, ни скандалов не видел и не слышал, – рассказал корреспондент Фактов ICTV.

Обновлено 12:00

Молитва закончилась проповедью митрополита Павла, он заявил, что его церковь не намерена покидать лавру, ведь на это нет законных причин.

– По законам по конституции нас не имеют права выселить, потому что у нас долгосрочный договор на безвозмездное пользование. Мы имеем право. И когда военное положение они не имеют права разорвать его, и даже тогда, когда закончится война, дай Бог, чтобы она скорее закончилась, не имеют права ничего делать, – заявил митрополит Павел Сотни людей пришли на последнюю службу УПЦ МП. Что происходит в Киево-Печерской лавре / 3 фотографии

Обновлено в 12:30

Митрополит Павел вышел из лавры. Скопившиеся возле священника верующие просили благословения.

На входе в лавру дежурят полицейские.