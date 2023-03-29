Від початку повномасштабної війни в Україні загинули або зазнали поранень 220 тис. окупантів – Міноборони Британії

Березень, 29 в 15:19

Понад 220 тис. російських військовослужбовців загинули або отримали поранення після початку повномасштабного вторгнення військ РФ на території України.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, посилаючись на останню оцінку США, повідомляє британська газета The Guardian.

– За останніми оцінками США, кількість загиблих і поранених (росіян – Ред.) в Україні становить понад 220 тис. осіб, – сказав міністр оборони Великої Британії на пресбрифінгу зі своїм шведським колегою, який перебуває з візитом у Лондоні.

Нагадаємо, лише за минулу добу, 28 березня, Збройні сили України знищили 610 загарбників.

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Також Сили оборони спалили сім танків, шість артилерійських систем, п’ять одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, одну реактивну систему залпового вогню та одиницю спеціальної техніки.