Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Від початку повномасштабної війни в Україні загинули або зазнали поранень 220 тис. окупантів – Міноборони Британії

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Понад 220 тис. російських військовослужбовців загинули або отримали поранення після початку повномасштабного вторгнення військ РФ на території України. 

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, посилаючись на останню оцінку США, повідомляє британська газета The Guardian.

– За останніми оцінками США, кількість загиблих і поранених (росіян – Ред.) в Україні становить понад 220 тис. осіб, – сказав міністр оборони Великої Британії на пресбрифінгу зі своїм шведським колегою, який перебуває з візитом у Лондоні.

Нагадаємо, лише за минулу добу, 28 березня,  Збройні сили України знищили 610 загарбників.

Зараз дивляться

Також Сили оборони спалили сім танків, шість артилерійських систем, п’ять одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, одну реактивну систему залпового вогню та одиницю спеціальної техніки.

Читайте
Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку, ЗСУ відбили 41 атаку на цих напрямках – Генштаб

Джерело: The Guardian
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка