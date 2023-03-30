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Факты / Україна

Летел на Чернигов: пограничники показали, как сбили Shahed

Валентина Летяк, редактор ленты
Збитий поблизу Чернігова Shahed
Фото: Госпогранслужба

Огневая группа 105 пограничного отряда в ночь с 27 на 28 марта из стрелкового оружия сбила беспилотник Shahed, который летел в направлении Чернигова.

Пограничники показали на видео, где упал вражеский БПЛА, и рассказали подробности.

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Руководитель группы с позывным Скорпион сказал, что дрон летел на высоте примерно 100-120 м, а потом увидели его уже меньшей высоте, когда тот зашел на второй круг, что нехарактерно для этих беспилотников.

Сбитый Shahed упал в лесу, поэтому никто не пострадал.

Бойцы ГПСУ в очередной раз доказали, что беспилотники реально сбивать стрелковым оружием, однако главным успехом обязаны слаженной работе команды.

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Ночью 28 марта российские войска применили 15 ударных беспилотников типа Shahed-136, украинские защитники уничтожили 14, из которых 12 — в районе Киева.

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