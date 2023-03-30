Летів на Чернігів: прикордонники показали, як збили Shahed

Березень, 30 в 13:45

Вогнева група 105 прикордонного загону у ніч з 27 на 28 березні зі стрілецької зброї збила безпілотник Shahed, який летів у напрямку Чернігова.

Прикордонники показали на відео, де впав ворожий БПЛА, і розповіли подробиці.

Зараз дивляться

Керівник групи з позивним Скорпіон сказав, що дрон спочатку летів на висоті приблизно 100-120 м, а потім його побачили вже на меншій висоті, коли той зайшов на друге коло, що нехарактерно для цих безпілотників.

Збитий Shahed упав у лісі, тому ніхто не постраждав.

Бійці ДПСУ вкотре довели, що безпілотники реально збивати стрілецькою зброєю, проте запорукою успішного відпрацювання вважають злагоджену роботу команди.

Вночі 28 березня російські війська застосували 15 ударних безпілотників типу Shahed-136, українські захисники знищили 14, з яких 12 – в районі Києва.