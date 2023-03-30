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Факти / Україна

Летів на Чернігів: прикордонники показали, як збили Shahed

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Збитий поблизу Чернігова Shahed
Фото: Держприкордонслужба

Вогнева група 105 прикордонного загону у ніч з 27 на 28 березні зі стрілецької зброї збила безпілотник Shahed, який летів у напрямку Чернігова.

Прикордонники показали на відео, де впав ворожий БПЛА, і розповіли подробиці.

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Керівник групи з позивним Скорпіон сказав, що дрон спочатку летів на висоті приблизно 100-120 м, а потім його побачили вже на меншій висоті, коли той зайшов на друге коло, що нехарактерно для цих безпілотників.

Збитий Shahed упав у лісі, тому ніхто не постраждав.

Бійці ДПСУ вкотре довели, що безпілотники реально збивати стрілецькою зброєю, проте запорукою успішного відпрацювання вважають злагоджену роботу команди.

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Вночі 28 березня російські війська застосували 15 ударних безпілотників типу Shahed-136, українські захисники знищили 14, з яких 12 – в районі Києва.

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