Март, 30 в 18:32

Российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут Донецкой области. ВСУ мужественно держат город и отбивают многочисленные атаки противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

— В течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки Донецкой области. Совершили обстрелы населенных пунктов Миньковка, Орехово-Васильевка, Дружковка, Бахмут Донецкой области, — говорится в строительстве.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Стельмаховки, Кузьмино и Берестового.

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Также оккупанты не имели успеха на Авдеевском и Марьинском направлениях. Там враг вел наступательные действия в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Водяного, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов врага.