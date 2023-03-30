Оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, ВСУ отбивают многочисленные атаки врага – Генштаб
Российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут Донецкой области. ВСУ мужественно держат город и отбивают многочисленные атаки противника.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
— В течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки Донецкой области. Совершили обстрелы населенных пунктов Миньковка, Орехово-Васильевка, Дружковка, Бахмут Донецкой области, — говорится в строительстве.
На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Стельмаховки, Кузьмино и Берестового.
Также оккупанты не имели успеха на Авдеевском и Марьинском направлениях. Там враг вел наступательные действия в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Водяного, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов врага.