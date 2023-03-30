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Факты / Україна

Под Бахмутом воюют вагнеровцы, на других направлениях – регулярная армия: ВСУ о тактике РФ

Валентина Летяк, редактор ленты
ПВК Вагнера
Фото: Depositphotos

На Лиманско-Купянском направлении Россия применяет более классическую тактику. Там нет наемников ЧВК Вагнера, как в районе Бахмута.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

— В течение нескольких недель оккупанты очень активны на Лиманско-Купянском направлении, в частности за минувшие сутки враг нанес 301 удар различными типами артиллерии. Бывало и более 400. Здесь враг действует более классическими подразделениями, нет вагнеровцев, — отметил Череватый.

По его словам, на этом направлении воюют преимущественно регулярные подразделения российской армии, которые из-за огромных потерь доукомплектовываются мобилизованными. За сутки там убито 37 оккупантов и 100 ранены.

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— На Бахмутском направлении главной ударной силой остается ЧВК Вагнера, однако из-за потерь ее усиливают регулярными войсками. На других направлениях — это преимущественно подразделения ВС РФ, — подытожил он.

Перед этим глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли сообщил, что в Бахмуте Донецкой области воюют около 6 тыс. боевиков группировки Вагнера.

По его словам, вагнеровцы несут огромные потери, и называет бои за Бахмут “кровавой бойней” для россиян.

Президент Владимир Зеленский в интервью AP заявил, что Украина не может себе позволить проиграть битву за Бахмут, поскольку РФ может начать наращивать международную поддержку сделки, которая потребует от Киева неприемлемых компромиссов.

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