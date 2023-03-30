Березень, 30 в 18:32

Російські окупанти продовжують штурмувати Бахмут Донецької області. ЗСУ мужньо тримають місто та відбивають численні атаки противника.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

– Протягом доби окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Здійснили обстріли населених пунктів Міньківка, Оріхово-Василівка, Дружківка, Бахмут Донецької області, – йдеться у зведенні.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Стельмахівки, Кузьминого та Берестового.

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Також окупанти не мали успіху на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там ворог вів наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Красногорівки та Мар’їнки Донецької області.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів ворога.