Кровавая бойня для россиян: генерал Милли рассказал о потерях вагнеровцев в Бахмуте

Март, 30 в 7:25

В Бахмуте Донецкой области воюют около 6 000 боевиков группировки Вагнера, сообщил американским законодателям глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли.

По его словам, вагнеровцы несут огромные потери в районе Бахмута.

Милли называет бои за Бахмут “кровавой бойней” для русских.

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Владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин накануне заявил, что битва за город “уже практически уничтожила украинскую армию”, но добавил, что Вагнер тоже изрядно потрепан.

Напомним, что сейчас в районе Бахмута продолжается активная фаза войны, как и по всему восточному фронту, где с января 2023 года продолжается полномасштабное наступление оккупантов.

Военно-политическое командование Украины приняло решение продолжать битву за Бахмут, пока это будет необходимо, учитывая выполнение военных оборонительных задач.

Накануне в разведке Минобороны Великобритании рассказали, что в последнее время ВСУ отбросили наемников ЧВК Вагнера с дороги 0506. Эта дорога является критической линией снабжения для украинских защитников.

В Генштабе ВСУ отмечают, что россияне в районе Бахмута имеют частичный успех.