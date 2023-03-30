Під Бахмутом воюють вагнерівці, на інших напрямках – регулярна армія: ЗСУ про тактику РФ

Березень, 30 в 16:49

На Лимансько-Куп’янському напрямку Росія застосовує більш класичну тактику. Там немає найманців ПВК Вагнера, як у районі Бахмута.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

– Протягом кількох тижнів окупанти дуже активні на Лимансько-Куп’янському напрямку, зокрема за минулу добу ворог завдав 301 удар різними типами артилерії. Бувало й понад 400. Тут ворог діє більш класичними підрозділами, немає вагнерівців, – зазначив Череватий.

За його словами, на цьому напрямку воюють переважно регулярні підрозділи російської армії, які через величезні втрати доукомплектовуються мобілізованими. За добу там вбито 37 окупантів і 100 поранено.

Зараз дивляться

– На Бахмутському напрямку головною ударною силою залишається ПВК Вагнера, проте через втрати вона підсилюється регулярними військами. На інших напрямках – переважно підрозділи ЗС РФ, – підсумував він.

Перед цим глава Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі повідомив, що у Бахмуті Донецької області воюють приблизно 6 тис. бойовиків угруповання Вагнера.

За його словами, вагнерівці зазнають величезних втрат, називає бої за Бахмут “кривавою бійнею” для росіян.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю AP заявив, що Україна не може собі дозволити програти битву за Бахмут, оскільки РФ може почати нарощувати міжнародну підтримку угоди, яка вимагатиме від Києва неприйнятних компромісів.