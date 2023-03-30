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Факти / Україна

В Україні запускають Доступні кредити для бізнесу на деокупованих територіях і територіях можливих бойових дій

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
гроші кредит
Фото: Depositphotos

Держпрограма Доступні кредити 5-7-9% відтепер також працює для підприємців із територій можливих бойових дій і деокупованих територій.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Така ініціатива була розроблена міністерством задля фінансової підтримки підприємств та економічного відновлення постраждалих регіонів.

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– Програма Доступні кредити 5-7-9% була запроваджена за ініціативи президента України. Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування, – нагадують у Мінреінтеграції.

В межах програми діють три відсоткові ставки (залежно від дати заснування бізнесу та його розміру (річного обороту):

  • 5% річних – якщо виручка до 25 млн гривень і створюються мінімум 2 робочих місця протягом першого кварталу;
  • 7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн гривень;
  • 9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн гривень.
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За період дії воєнного стану у межах програми видано майже 24 тис. пільгових кредитів на загальну суму понад 95 млрд грн.

– Доступ до програми бізнесу зі звільнених регіонів і територій можливих бойових дій сприятиме їхньому економічному відродженню і, що важливо, працевлаштуванню внутрішніх переселенців і місцевих жителів, – зазначають у Мінреінтеграції.

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