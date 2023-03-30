В Україні запускають Доступні кредити для бізнесу на деокупованих територіях і територіях можливих бойових дій
Держпрограма Доступні кредити 5-7-9% відтепер також працює для підприємців із територій можливих бойових дій і деокупованих територій.
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Така ініціатива була розроблена міністерством задля фінансової підтримки підприємств та економічного відновлення постраждалих регіонів.
– Програма Доступні кредити 5-7-9% була запроваджена за ініціативи президента України. Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування, – нагадують у Мінреінтеграції.
В межах програми діють три відсоткові ставки (залежно від дати заснування бізнесу та його розміру (річного обороту):
- 5% річних – якщо виручка до 25 млн гривень і створюються мінімум 2 робочих місця протягом першого кварталу;
- 7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн гривень;
- 9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн гривень.
За період дії воєнного стану у межах програми видано майже 24 тис. пільгових кредитів на загальну суму понад 95 млрд грн.
– Доступ до програми бізнесу зі звільнених регіонів і територій можливих бойових дій сприятиме їхньому економічному відродженню і, що важливо, працевлаштуванню внутрішніх переселенців і місцевих жителів, – зазначають у Мінреінтеграції.