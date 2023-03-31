Карта боевых действий на 31.03.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
За сутки подразделения Сил обороны Украины отбили более 80 вражеских атак на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
Карта боевых действий в Украине на 31.03.2023
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Полномасштабная война в Украине длится уже 401-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.