Март, 31 в 8:18

За сутки подразделения Сил обороны Украины отбили более 80 вражеских атак на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Карта боевых действий в Украине на 31.03.2023

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Полномасштабная война в Украине длится уже 401-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.