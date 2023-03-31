Карта бойових дій на 31.03.2023 – ситуація на фронті

Березень, 31 в 8:18

Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили понад 80 ворожих атак на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Карта бойових дій в Україні на 31.03.2023

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 401-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.