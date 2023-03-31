Карта бойових дій на 31.03.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили понад 80 ворожих атак на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.
Карта бойових дій в Україні на 31.03.2023
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 401-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.