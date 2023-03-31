Березень, 31 в 11:58

Служба безпеки України викрила масштабну корупційну схему, яку організувало керівництво Житомирської митниці.

Як поінформували в пресцентрі СБУ, чиновники систематично “обкладали даниною” місцевих підприємців.

Слідство встановило, що організатором схеми на Житомирській митниці є її начальниця. Вона залучила як посередників одного із начальників відділів та місцевого брокера.

Зараз дивляться

– Чиновники вимагали неправомірну вигоду із місцевих бізнесменів, які імпортували в Україну різноманітні товари, – зазначили в СБУ.

В обмін на хабарі вони обіцяли підприємцям не створювати штучних перешкод під час митного оформлення вантажів. А в разі відмови митники погрожували влаштувати простої, затягування часу та додаткові перевірки.

Обкладали “даниною” бізнесменів: СБУ викрила масштабну корупцію на Житомирській митниці / 6 фотографий

СБУ задокументувала два факти отримання хабарів. У рамках спецоперації “на гарячому” (під час отримання частини чергового хабаря) були затримані начальниця Житомирської митниці, начальник відділу контролю митної вартості та митний брокер.

За місцями їх роботи та проживання зараз проходять слідчі дії.

Готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Операція з викриття корупції на митниці проводиться на виконання вказівки президента.

У лютому на Житомирській митниці отримали підозру одразу п’ять головних інспекторів митного посту. Вони займалися махінаціями під час оформлення вантажних автомобілів.

Крім того, СБУ викрила посадовців Державної податкової служби, які привласнили понад 150 млн грн в українських компаній, що опинилися на тимчасово окупованих РФ територіях.