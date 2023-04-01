Командиры “вафли”, а люди иногда дерутся за еду: оккупант об отношении к мобилизованным

Апрель, 01 в 19:41

Российский оккупант жалуется своему товарищу на ужасное отношение к мобилизованным и рассказывает, что их маркируют как добровольцев, когда отправляют на линию фронта.

Соответствующий перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Захватчик рассказывает, что его отправили на передовую на три дня. Там он столкнулся с сопротивлением украинских защитников: “сидишь, думаешь, что блиндаж сдувает. Так обстреливают. Я не высовываюсь никуда в принципе”.

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Впоследствии он говорит, что российские солдаты обнаружили, что по документам они на фронте были как добровольцы.

— Так мы еще, оказывается, добровольцами ездили. Мы здесь вообще ох**ли, — говорит он товарищу.

Во время разговора он также вспоминает, что однажды их перебросили на позицию, которая была усеяна трупами солдат РФ.

А еще он жаловался на ужасных командиров, которых называет “вафлями” и плохую еду. Он добавляет, что иногда люди дерутся за еду, а хлеб дают “какой-то прошлогодний”.