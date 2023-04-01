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Факти / Україна

Командири “вафлі”, а люди інколи б’ються за їжу: окупант про ставлення до мобілізованих

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
російські окупанти
Фото: Getty Images

Російській окупант скаржиться своєму товаришу на жахливе ставлення до мобілізованих та розповідає, що їх маркують як добровольців, коли відправляють на лінію фронту.

Відповідне перехоплення опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Загарбник розповідає, що його відправили на передову на три дні. Там він зіткнувся з опором українських захисників: “сидиш, думаєш, що бліндаж здує. Так обстрілюють. Я не висовуюся нікуди в принципі”.

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Згодом він каже, що російські солдати виявили, що за документами вони на фронті були як добровольці.

— То ми ще, виявляється, добровольцями їздили. Ми тут взагалі ох**ли, – каже він товаришу.

Під час розмови він також згадує, що одного разу їх перекинули на позицію, яка була усіяна трупами солдатів РФ.

А ще він скаржився на жахливих командирів, яких називає “вафлями” та погану їжу. Він додає, що інколи люди б’ються за їжу, а хліб дають “якийсь минулорічний”.

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Джерело: ГУР
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