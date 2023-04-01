Апрель, 01 в 14:12

Российская оккупационная армия не смогла выполнить задачу Кремля и захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей до конца марта.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире одного из телеканалов.

Он отметил, что план российского диктатора Владимира Путина относительно Донбасса провалился, и оккупанты не смогли достичь ни одной стратегической цели, которую перед ними ставил Кремль.

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Юсов уточнил, что в рамках так называемого “большого наступления” путинские солдаты не смогли “взять Донбасс до конца марта”. То есть оккупанты провалили очередные задачи и сроки, которые диктатор ставил перед главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым после его назначения “ответственным за войну в Украине”.

– Была задача от Путина для Герасимова оккупировать украинский Донбасс и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей до конца марта. В очередной раз у них ничего не получилось, — заявил Юсов.

Он напомнил, что результатом “большого наступления” россиян стало большое количество ликвидированных на поле боя оккупантов и российской военной техники.

– Сейчас Украина видит апогей этой кампании, которая называлась “новое российское большое наступление”… До сих пор ни одна из озвученных стратегических целей этой позорной войны, которую россияне называют СВО, не достигнута и не будет достигнута, — подчеркнул представитель ГУР.

Юсов объяснил, что РФ заявлениями о “большом наступлении” пыталась деморализовать украинцев, а также союзников Украины.

– Это попытка врага деморализовать украинское общество, а также деморализовать наших партнеров и союзников: мол, здесь такая армада, для чего им больше оказывать помощь, – рассказал он.

Британская разведка 1 апреля также проинформировала о провале так называемого зимнего наступления войск РФ на Донбассе. По данным разведки, на нескольких направлениях фронта на Востоке Украины российские войска достигли лишь незначительных успехов ценой десятков тысяч потерь.

А в ГУР недавно сообщали, что, несмотря на провал “большого наступления”, Россия еще имеет ресурсы на ведение конвенционной войны в 2023 году и, возможно, в 2024-м.

Источник: ГУР Минобороны Украины