Квітень, 01 в 14:12

Російська окупаційна армія не змогла виконати завдання Кремля та захопити всю територію Донецької та Луганської областей до кінця березня.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі одного з телеканалів.

Він зазначив, що план російського диктатора Володимира Путіна щодо Донбасу провалився, і окупанти не змогли досягнути жодної стратегічної цілі, які перед ними ставив Кремль.

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Юсов уточнив, що в рамках так званого “великого наступу” путінські солдати не змогли “взяти Донбас до кінця березня”. Тобто окупанти провалили чергові завдання і терміни, які диктатор ставив перед главою Генштабу РФ Валерієм Герасимовим після його призначення “відповідальним за війну в Україні”.

– Було завдання від Путіна для Герасимова окупувати український Донбас і вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей до кінця березня. Вчергове в них нічого не вийшло, – заявив Юсов.

Він нагадав, що результатом “великого наступу” росіян стала велика кількість ліквідованих на полі бою окупантів та російської військової техніки.

– Наразі Україна бачить апогей цієї кампанії, яка називалася “новий російський великий наступ”… Досі жодна з озвучених стратегічних цілей цієї ганебної війни, яку росіяни називають СВО, не досягнута і не буде досягнута, – наголосив представник ГУР.

Юсов пояснив, що РФ заявами про “великий наступ” намагалася деморалізувати українців, а також союзників України.

– Це спроба ворога деморалізувати українське суспільство, а також деморалізувати наших партнерів і союзників: мовляв, тут така армада, для чого їм більше надавати допомогу, – розповів він.

Британська розвідка 1 квітня також поінформувала про провал так званого зимового наступу військ РФ на Донбасі. За даними розвідки, на кількох напрямках фронту на Сході України російські війська досягли лише незначних успіхів ціною десятків тисяч втрат.

А в ГУР нещодавно повідомляли, що попри провал “великого наступу” Росія ще має ресурси на ведення конвенційної війни у 2023 році та, можливо, у 2024-му.

Джерело: ГУР Міноборони України