В Бахмуте и в окрестностях города продолжаются жестокие бои — Маляр

Апрель, 01 в 9:39

Российские оккупационные войска наибольшие усилия сосредотачивают на установлении контроля над Бахмутом Донецкой области, пытаясь продвигаться к центральной части города.

— На отдельных участках враг имеет незначительные переменные успехи, но захватить город не может. Вокруг и в самом городе продолжаются жесткие бои, — сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, россияне пытаются одновременно наступать на четырех направлениях — Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском, однако преимущественно не имеют успеха.

Среди других целей врага Маляр назвала Авдеевку, которую российские войска хотят окружить и блокировать пути снабжения, Белогоровку и Марьинку.

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