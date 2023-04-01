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Факты / Україна

В Бахмуте и в окрестностях города продолжаются жестокие бои — Маляр

Валентина Летяк, редактор ленты
Бахмут
Фото: Depositphotos

Российские оккупационные войска наибольшие усилия сосредотачивают на установлении контроля над Бахмутом Донецкой области, пытаясь продвигаться к центральной части города.

— На отдельных участках враг имеет незначительные переменные успехи, но захватить город не может. Вокруг и в самом городе продолжаются жесткие бои, — сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, россияне пытаются одновременно наступать на четырех направлениях — Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском, однако преимущественно не имеют успеха.

Среди других целей врага Маляр назвала Авдеевку, которую российские войска хотят окружить и блокировать пути снабжения, Белогоровку и Марьинку.

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