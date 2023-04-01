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Факти / Україна

У Бахмуті та на околицях міста тривають жорстокі бої – Маляр

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Бахмут
Фото: Depositphotos

Російські окупаційні війська найбільші зусилля зосереджують на встановленні контролю над Бахмутом Донецької області, намагаючись просуватись до центральної частини міста.

– На окремих ділянках ворог має незначні перемінні успіхи, але захопити місто не може. Довкола і в самому місті тривають жорсткі бої, – повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, росіяни намагаються одночасно наступати на чотирьох напрямках – Лиманському, Бахмутському, Мар’їнському та Авдіївському, проте переважно не має успіху.

Серед інших цілей ворога Маляр назвала Авдіївку, яку російські війська хочуть оточити та блокувати шляхи постачання, Білогорівку та Мар’їнку.

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