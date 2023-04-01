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Факти / Україна

За добу ЗСУ відбили 70 атак ворога та знищили 6 дронів Shahed-136

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
війна
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу наші воїни відбили щонайменше 70 атак російського противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби противник завдав п’ять ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

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Росіяни намагаються продовжувати наступати. Найзапекліші бої тривають за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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