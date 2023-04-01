Квітень, 01 в 6:22

За добу ЗСУ відбили 70 атак ворога та знищили 6 дронів Shahed-136

За минулу добу наші воїни відбили щонайменше 70 атак російського противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Протягом минулої доби противник завдав п’ять ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зараз дивляться Росіяни намагаються продовжувати наступати. Найзапекліші бої тривають за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

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