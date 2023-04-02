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Факты / Україна

Карта боевых действий на 02.04.2023 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

На 403-е сутки полномасштабной войны наиболее ожесточенные бои идут за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Всего за сутки украинские защитники отбили более 70 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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  • личного состава – около 174 550 (+560),
  • танков ‒ 3 618 (+2),
  • боевых бронированных машин ‒ 6 986 (+5),
  • артиллерийских систем – 2 687 (+4),
  • реактивных систем залпового огня – 527,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 279,
  • самолетов – 306,
  • вертолетов – 291,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 249 (+1),
  • крылатых ракет ‒ 911,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 537 (+9),
  • специальной техники – 296.

Полномасштабная война в Украине длится уже 403-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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