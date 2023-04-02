Апрель, 02 в 6:17

На 403-е сутки полномасштабной войны наиболее ожесточенные бои идут за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Всего за сутки украинские защитники отбили более 70 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 02.04.2023

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личного состава – около 174 550 (+560),

танков ‒ 3 618 (+2),

боевых бронированных машин ‒ 6 986 (+5),

артиллерийских систем – 2 687 (+4),

реактивных систем залпового огня – 527,

средств противовоздушной обороны ‒ 279,

самолетов – 306,

вертолетов – 291,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 249 (+1),

крылатых ракет ‒ 911,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 537 (+9),

специальной техники – 296.

Полномасштабная война в Украине длится уже 403-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.