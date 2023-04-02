Карта боевых действий на 02.04.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
На 403-е сутки полномасштабной войны наиболее ожесточенные бои идут за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
Всего за сутки украинские защитники отбили более 70 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Карта боевых действий в Украине на 02.04.2023
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Потери РФ на 2 апреля 2023
- личного состава – около 174 550 (+560),
- танков ‒ 3 618 (+2),
- боевых бронированных машин ‒ 6 986 (+5),
- артиллерийских систем – 2 687 (+4),
- реактивных систем залпового огня – 527,
- средств противовоздушной обороны ‒ 279,
- самолетов – 306,
- вертолетов – 291,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 249 (+1),
- крылатых ракет ‒ 911,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 537 (+9),
- специальной техники – 296.
Полномасштабная война в Украине длится уже 403-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.